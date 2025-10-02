Правительство Марокко готово вести диалог с молодежью

Премьер-министр страны Азиз Ахеннуш заявил это на фоне продолжающихся с 27 сентября массовых уличных шествий и акций протест

РАБАТ, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Марокко позитивно воспринимает требования вышедшей на уличные акции молодежи, выражая готовность к диалогу и дискуссиям. Об этом заявил в Рабате премьер-министр Азиз Ахеннуш.

"Правительство в позитивном ключе реагирует на требования молодежи и выражает готовность к диалогу и дискуссиям в учреждениях и общественных местах", - приводит слова главы кабмина информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP).

Заявление Ахеннуша прозвучало на фоне продолжающихся с 27 сентября массовых уличных шествий и акций протеста. Они проходят в Агадире, Бени-Мелляле, Касабланке, Марракеше, Мекнесе, Надоре, Рабате, Сале, Танжере, Тетуане, Уджде, Фесе и других марокканских населенных пунктах. Их организатором выступает созданное в социальных сетях молодежное объединение GenZ212. Его активисты требуют от властей коренного реформирования системы образования и здравоохранения, решительной борьбы с коррупцией и безработицей, обеспечения достойного уровня жизни граждан.

В последние двое суток уличные акции переросли в беспорядки и акты вандализма. Погибли по меньшей мере три человека. Сотни сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Нанесен ущерб государственной и частной собственности.

Премьер в связи с этим отметил, что "произошедшая эскалация угрожает безопасности и общественному порядку". "Подход, основанный на диалоге, - единственный способ решить различные проблемы, стоящие перед Марокко, и ускорить темпы реализации государственной политики, отвечающей общественным требованиям, ради достижения общих целей всех марокканцев", - подытожил Ахеннуш.