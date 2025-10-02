В Чехии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

Предварительные итоги объявят 4 октября

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Выборы нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента начинаются в Чехии. Согласно конституции республики, голосование проходит два дня. Двери 14 711 избирательных участков откроются 3 октября в 14:00 по среднеевропейскому времени (15:00 мск) и закроются в 22:00 (23:00 мск). За рубежом, как проинформировали чешские СМИ, будут действовать 108 специальных избирательных участков, организованных в посольствах и консульствах республики.

В субботу, 4 октября, голосование начнется в 08:00 и завершится в 14:00 по среднеевропейскому времени. Более 8 млн избирателей республики, население которой составляет почти 11 млн человек, определят, какие из 26 партий, политических движений и партийных коалиций обеспечат своих кандидатов депутатскими мандатами.

К концу дня субботы в предварительном порядке будут подведены итоги голосования. Официально результаты объявят, согласно действующей практике, на следующий день.

Шансы политических сил

Согласно опросам избирателей, 200 депутатских кресел в нижней палате, в которой происходит основной законотворческий процесс, разделят между собой представители шести или семи политических сил. Итоги социологических исследований свидетельствуют, что самые высокие шансы на победу имеет находящееся в парламентской оппозиции политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем.

Преодолеть установленный законом барьер в 5% голосов избирателей и провести своих представителей в Палату депутатов смогут также коалиция Spolu ("Вместе"), состоящая из находящихся у власти либеральных партий; политическое движение STAN ("Старосты и независимые"), партнер Spolu по действующей правительственной коалиции; оппозиционное правое политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия"); Piráti (Чешская пиратская партия) и коалиция левых сил с участием коммунистов Stačilo! ("Достаточно!"). С трудом преодолеть барьер в 5%, согласно опросам, сможет внепарламентское движение левопопулистской направленности "Автомобилисты" (Motoristé).

ANO, как следует из результатов опросов избирателей, сможет собрать на парламентских выборах около 30% голосов. На рейтинге движения, согласно чешским СМИ, практически не отразились скандалы с финансовыми дотациями вокруг компаний, связанных с являющимся одним из богатейших граждан Чехии миллиардером Бабишем. Прогнозируется, что явка на избирательные участки составит более 60%.

Предстоящие выборы в Палату депутатов станут девятыми по счету. Предыдущие состоялись 8 и 9 октября 2021 года. В них участвовали 22 политических субъекта: 20 партий и движений, а также 2 партийные коалиции. Явка избирателей составила 65,43 %.

Западная ориентация ANO

Бабиш отвергает утверждения политических оппонентов о слабой приверженности возглавляемого им движения западной ориентации республики. "Мы выслали 80 российских дипломатов, и, когда [у власти] находилось наше правительство, Чехия стала вторым после США врагом России", - заявил, согласно новострому порталу Seznam, экс-премьер 30 сентября на митинге, завершившим предвыборную кампанию ANO. Он также исключил возможность сотрудничества на правительственном уровне с коммунистами, которые в составе коалиции левых сил "Достаточно!" (Stačilo!), согласно социологам, могут пройти в Палату депутатов. Лидер ANO подчеркивает, что в случае прихода к власти не допустит проведение референдума о возможности выхода страны из ЕС и НАТО.

Первый заместитель председателя ANO Карел Гавличек, представлявший движение на предвыборных теледебатах лидеров крупнейших политических сил страны, согласился в свою очередь с утверждением, что "Россия представляет сейчас основную угрозу для республики".

Призыв президента

Президент Чехии Петр Павел призвал 30 сентября сограждан к участию в выборах. Он заявил: "Многое будет зависеть от этих выборов. И это прежде всего из-за ухудшающейся ситуации в сфере безопасности в Европе и мире, а также из-за постепенной потери гарантий [безопасности], которые еще недавно казались несомненными. Поэтому мы нуждаемся в правительстве, которое и далее обеспечит нашей стране безопасность".

Будущее правительство страны должно защитить суверенитет "в сообществе демократических стран", считает Павел. Он категорически отверг "слова некоторых политиков, что выборы приведут к изменению [демократической политической] системы". Президент заверил, что будет уважать волеизъявление избирателей и итоги выборов при реализации предоставленных ему конституцией полномочий по назначению будущего кабмина.

Острую реакцию у представителей действующих властей республики вызвало заявление президента Словакии Петера Пеллегрини, что если новым премьером Чехии станет Бабиш, то на политическом уровне улучшатся отношения между обеими странами. Эти слова были восприняты как поддержка оппозиции перед парламентскими выборами в соседней стране.

Неизбежность коалиции

Между тем чешские политологи прогнозируют, что по итогам выборов чешская политическая карта претерпит изменения: составившие действующую правительственную коалицию страны либеральные партии уступят лидерство ANO. Вероятно, претендентом на пост премьера станет Бабиш.

Согласно новостному порталу Idnes, ни одна из партий по итогам предстоящих выборов не сможет самостоятельно создать правительство. Будущий кабмин предстоит сформировать движению ANO. Его наиболее вероятным партнером по правительственной коалиции представляется SPD, однако даже вместе они не смогут обеспечить кабмину поддержку большинства депутатов в нижней палате парламента.

Возглавляемой Бабишем политической силе придется искать как минимум еще одного партнера среди партий нынешней оппозиции, которые пройдут в Палату депутатов. При этом находящиеся сейчас у власти либеральные партии и Piráti, как отмечают чешские СМИ, отвергают возможность создания будущего кабмина с ANO.