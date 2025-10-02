WP: в Вашингтоне вернули статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна

Монумент вновь появился на Капитолийском холме спустя неделю после демонтажа, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Бронзовая статуя держащихся за руки президента США Дональда Трампа и уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна вернулась на Капитолийский холм спустя неделю после демонтажа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее информации, статуя оказалась повреждена во время демонтажа. Скульптуру практически полностью восстановили, соединив руки Трампа и Эпштейна, которые до этого разъединились.

Ранее сообщалось, что статуя больше не может находиться на Капитолийском холме на основании разрешения, выданного службой национальных парков.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.