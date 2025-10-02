Трамп заявил, что США будут получать более $1 трлн в год доходов от пошлин

Американский лидер отметил, что тарифы "только начинают приносить плоды"

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что введенные им импортные пошлины будут приносить США доход в более чем $1 трлн в год.

"Пошлины только начинают приносить плоды, в конечном итоге тарифы составят более $1 трлн в год", - сказал он в интервью телеканалу One America News.

Выступая 23 сентября на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп утверждал, что Вашингтон готов вести торговлю со всеми странами при условии соблюдения принципов справедливости и взаимности. По словам президента США, торговые пошлины, которые американская администрация ввела в отношении большинства стран мира, являются защитным механизмом.