WSJ: сенаторы требуют от Пентагона обосновать удары по судам в Карибском море

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс, что страна находятся в состоянии "немеждународного военного конфликта" с картелями

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США потребовали от Пентагона предоставить веские обоснования военных операций в Карибском бассейне, которые якобы направлены на борьбу с наркоторговлей. Об этом сообщила 2 октября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, 1 октября на закрытом брифинге в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США главный юрисконсульт Пентагона изложил законодателям причины нанесения ударов по судам в Карибском бассейне, сославшись на признание президентом США Дональдом Трампом некоторых латиноамериканских наркокартелей иностранными террористическими организациями. Однако ряд сенаторов от обеих партий остался недоволен предоставленными объяснениями и счел недостаточными обоснования Пентагона.

Как отмечает WSJ, вскоре после закрытого брифинга в сенатском комитете Трамп уведомил Конгресс, что США находятся в состоянии "немеждународного военного конфликта" с картелями. Американский лидер назвал их "террористическими организациями", чьи действия приравниваются к "вооруженной атаке на Соединенные Штаты".

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

Военно-морские силы США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере две скоростные лодки с экипажем в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по судам, якобы связанным с венесуэльскими наркокартелями.