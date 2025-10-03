Демократ Джеффрис: республиканцы не хотят обсуждать шатдаун

Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США сообщил о готовности встречаться с кем угодно в любое время в любом месте для возобновления работы правительства

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация и республиканцы в Конгрессе не демонстрируют готовности к обсуждению с демократами мер по возобновлению финансирования работы федерального правительства. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк).

"Мы готовы. Мы можем встретиться с кем угодно в любое время в любом месте, в том числе с президентом [США Дональдом Трампом] и вице-президентом [Джей Ди Вэнсом], чтобы попытаться найти путь вперед, возобновить работу правительства", - отметил Джеффрис, говоря о мерах по прекращению частичной приостановки работы федеральных ведомств США (шатдауна). "К сожалению, республиканцы не проявили никакого интереса к обсуждению", - добавил законодатель.

"После встречи в Белом доме в понедельник мы видели со стороны президента несерьезное и разнузданное поведение. Ни мне, ни лидеру [демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чаку] Шумеру ни разу не позвонили относительно продолжения диалога. Мы готовы его вести, но нужны заслуживающие доверия партнеры от другой партии", - подчеркнул Джеффрис.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).