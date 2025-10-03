Лидер республиканцев назвал даты голосования по финансированию правительства

По словам Джона Тьюна, Сенат проголосует 3 и 6 октября

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США вновь проголосует по законопроектам о дальнейшем финансировании федерального правительства в пятницу, 3 октября, и в понедельник, 6 октября. Об этом заявил 2 октября журналистам лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

"Завтра [в пятницу] у них будет четвертый шанс проголосовать по возобновлению работы правительства. А если ничего не получится, мы дадим им выходные на размышления, а потов вернемся и проголосуем в понедельник", - отметил он, говоря о законодателях. По словам Тьюна, маловероятно, что голосование будут проводить в выходные дни.

Республиканцы и демократы в Сенате ранее представили свои версии законопроектов о дальнейшем финансировании американских ведомств. Ни один из документов пока не может набрать необходимого числа голосов для одобрения верхней палатой Конгресса.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования, в стране начался так называемый шатдаун. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок действующего американского лидера Дональда Трампа).