Маск назвал Стармера "актером с пустой головой"

Миллиардер заявил, что премьер-министру Великобритании подсказывают, что говорить

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Илон Маск резко высказался в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера, назвав его "актером с пустой головой".

"Стармер - актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить", - написал Маск в X.

13 сентября американский миллиардер поддержал антимигрантские протесты в Лондоне. Он обратился к толпе по видеосвязи и раскритиковал правительство Стармера, призвав "распустить парламент". Маск также выступил с утверждением, что британцы "боятся пользоваться своим правом на свободу слова", а вещательную корпорацию Би-би-си назвал "соучастницей разрушения Великобритании".