CNN: Белый дом составил список ведомств, штаты которых сократят из-за шатдауна

Американская администрация гтова огласить этот список в ближайшие дни

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Белый дом готов в ближайшие дни огласить список ведомств, штаты сотрудников которых будут сокращены из-за частичной приостановки финансирования правительства (шатдауна) США. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

"Мы могли бы объявить о сокращениях завтра (в пятницу - прим. ТАСС), в субботу или воскресенье", - сказал один из неназванных сотрудников Белого дома.

Список ведомств, которые столкнутся с увольнениями служащих, составило Административно-бюджетное управление Белого дома, отмечает телекомпания.

Раннее президент США Дональд Трамп предупредил, что шатдаун может привести к увольнениям федеральных служащих и сокращению "любимых проектов" Демократической партии.

Правительство США официально приостановило работу 1 октября после того, как Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.