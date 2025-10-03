Над аэропортом Мюнхена замечены БПЛА

Работу аэропорта приостановили

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Аэропорт Мюнхена приостановил полеты из-за обнаружения нескольких беспилотников.

"Вечером 2 октября Управление воздушного движения Германии ограничило, а затем и вовсе приостановило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких замеченных беспилотников. В результате 17 рейсов не смогли вылететь из Мюнхена в тот вечер, что затронуло почти 3 000 пассажиров", - говорится в сообщении на сайте аэропорта Мюнхена.

Отмечается, что 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в другие города Германии и Австрии.