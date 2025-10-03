NYT: Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями

Новый статус кампании должен стать юридическим обоснованием нанесения ударов по суднам в Карибском море, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта с наркокартелями. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), ознакомившаяся с уведомлением американского лидера Конгрессу.

По данным газеты, новый статус кампании против наркокартелей должен стать юридическим обоснованием нанесенных ранее ударов по суднам в Карибском море.

Трамп заявил, что действия представителей картелей будут приравнены к вооруженному нападению на США, а контрабандисты к незаконным комбатантам.

Военно-морские силы США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере две скоростные лодки с экипажем в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по судам, якобы связанным с венесуэльскими наркокартелями.