Казахстан остается приверженным своим обязательствам в рамках ОПЕК+

Республика принимает необходимые меры, внося вклад в стабилизацию мирового рынка нефти, указал премьер-министр Олжас Бектенов

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана сохраняют приверженность выполнению соглашения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Об этом заявил премьер-министр республики Олжас Бектенов на форуме Kazenergy в Астане.

"Казахстан остается приверженным своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+ и принимает необходимые меры, внося вклад в стабилизацию мирового рынка нефти", - сказал Бектенов.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что власти страны проводят работу, чтобы выполнить компенсационный план в рамках соглашения ОПЕК+. Он отметил, что увеличение добычи нефти в республике произошло в рамках проекта освоения Тенгизского месторождения. Министр пояснил, что Казахстан "не может пока влезть в компенсационные графики", но предпринимает все возможные действия в связи с соглашением ОПЕК+ и остается его участником.

В июне в министерстве энергетики сообщили ТАСС, что Казахстан рассматривает все возможные варианты соблюдения своих обязательств и компенсации лишних объемов по соглашению ОПЕК+, в том числе за счет ремонтных работ на месторождениях.