Израиль атаковал военный объект "Хезболлах" на юге Ливана

ЦАХАЛ атаковал вооружение, военные сооружения и подземную инфраструктуру, сообщила армейская пресс-служба

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Армия Израиля нанесла удар по военному объекту шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, который использовался для управления огневыми и оборонительными системами и где была зафиксирована террористическая активность. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На территории объекта были атакованы вооружение, военные сооружения и подземная инфраструктура", - говорится в заявлении. Израильские военные отметили, что "наличие подобного объекта и террористическая деятельность на нем представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.

Армия "продолжит противодействовать любой угрозе Государству Израиль", заверили в пресс-службе.