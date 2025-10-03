FT: США предоставят Украине новые разведданные для ударов по России

По информации издания, некоторые советники американского президента Дональда Трампа не убеждены, что крылатые ракеты Tomahawk существенно изменят баланс сил на линии боевого соприкосновения

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. США предоставят Украине новые разведданные для нанесения ударов большей дальности по территории России. С таким утверждением выступила газета Financial Times (FT).

По словам источников издания, Вашингтон оказывает разведывательную поддержку Киеву. Как утверждает газета, теперь США предоставят Украине новые разведывательные данные, которые позволят наносить удары с использованием дальнобойных ракет и беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры РФ.

По информации издания, некоторые советники президента США Дональда Трампа не убеждены, что крылатые ракеты Tomahawk существенно изменят баланс сил на линии боевого соприкосновения.

"Не думаю, что ограниченное количество Tomahawk или спорадические удары вглубь России изменят мнение [президента РФ Владимира] Путина", - сказал один из американских должностных лиц.