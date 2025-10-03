TRT Haber: турецкого частного детектива задержали за работу на "Моссад"

По данным телеканала, Серкан Чичек, возглавляющий детективное бюро Pandora, в июле установил контакт с представителем "Моссада" и согласился за $4 тыс. в криптовалюте передать ему информацию о проживающем в Стамбуле палестинском активисте

СТАМБУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Национальная разведывательная организация Турции задержала в Стамбуле местного жителя по подозрению в работе на израильскую разведку "Моссад". Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на данные спецслужб.

Операция была проведена совместно с местным управлением безопасности в рамках дела, которое расследует стамбульская прокуратура. По данным TRT Haber, турецкий гражданин Серкан Чичек, возглавляющий детективное бюро Pandora, в июле 2025 года установил контакт с представителем "Моссада" и согласился за $4 тыс. в криптовалюте передать ему информацию о проживающем в Стамбуле палестинском активисте. По информации спецслужб, задержанный, ранее сменивший имя из-за долгов, не смог выполнить задание "Моссада", так как не нашел объекта по адресу, предоставленному ему представителем израильской разведки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Стамбула завершила расследование по делу девяти членов шпионской сети "Моссад" и требует для них до 22 лет лишения свободы. Они были задержаны в 2024 году, в их задачи входили слежка и фотографирование интересующих израильскую разведку лиц в Германии, Турции, а также в Грузии и Ливане.