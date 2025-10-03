Лондон обвинил российские спутники в слежке за британскими

Глава Космического командования королевства Пол Тедман заявил, что российские ВС якобы каждую неделю наземными средствами глушат британские военные спутники

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман утверждает, что российские спутники следят за британскими и пытаются получить собранные ими данные.

"Им интересно, что мы делаем, и они летают относительно близко. <...> У них на борту есть оборудование, которое позволяет видеть наши спутники, и они пытаются собрать с них информацию", - сказал Тедман в интервью вещательной корпорации Би-би-си. По утверждению вещателя, заявление такого рода британские власти сделали впервые.

Тедман добавил, что помимо наблюдения в космосе, российские ВС якобы каждую неделю наземными средствами глушат британские военные спутники, несмотря на то, что они оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

О подобном вмешательстве в работу спутниковых систем также заявлял министр обороны Германии Борис Писториус. Он выступил с утверждением, что два российских разведывательных спутника "преследовали" два спутника IntelSat, которые используются Бундесвером.

Политики ФРГ и ряд германских СМИ уже бездоказательно обвиняли Россию в причастности к глушению сигналов GPS в регионе Балтийского моря. В минувшем году газета The New York Times также утверждала, что российские войска используют средства РЭБ против спутниковых систем Starlink, блокируя коммуникацию для украинских войск и нарушая навигацию их беспилотников.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркивал, что Россия неизменно выступает в пользу сохранения космоса как исключительно мирной среды.