Лондон обвинил российские спутники в слежке за британскими
ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман утверждает, что российские спутники следят за британскими и пытаются получить собранные ими данные.
"Им интересно, что мы делаем, и они летают относительно близко. <...> У них на борту есть оборудование, которое позволяет видеть наши спутники, и они пытаются собрать с них информацию", - сказал Тедман в интервью вещательной корпорации Би-би-си. По утверждению вещателя, заявление такого рода британские власти сделали впервые.
Тедман добавил, что помимо наблюдения в космосе, российские ВС якобы каждую неделю наземными средствами глушат британские военные спутники, несмотря на то, что они оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
О подобном вмешательстве в работу спутниковых систем также заявлял министр обороны Германии Борис Писториус. Он выступил с утверждением, что два российских разведывательных спутника "преследовали" два спутника IntelSat, которые используются Бундесвером.
Политики ФРГ и ряд германских СМИ уже бездоказательно обвиняли Россию в причастности к глушению сигналов GPS в регионе Балтийского моря. В минувшем году газета The New York Times также утверждала, что российские войска используют средства РЭБ против спутниковых систем Starlink, блокируя коммуникацию для украинских войск и нарушая навигацию их беспилотников.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркивал, что Россия неизменно выступает в пользу сохранения космоса как исключительно мирной среды.