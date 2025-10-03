Defense One: НАТО и ЕС тесно координируются в сфере РЭБ и противодействия БПЛА

В ближайшие недели Командование по трансформации НАТО проведет дополнительные испытания с новыми системами, от средств радиоэлектронной борьбы до дронов-перехватчиков

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс и Европейский союз активизировали координацию в области противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на представителя НАТО.

По данным портала, на прошлой неделе состоялась встреча военно-политического руководства альянса с представителями стран ЕС. В настоящее время стороны поддерживают тесное взаимодействие, в рамках которого НАТО формирует для Евросоюза перечень требований к разработке систем борьбы с дронами.

Как отметил собеседник портала, эти требования во многом сформированы на основе опыта боевых действий на Украине. По его информации, в ближайшие недели Командование по трансформации НАТО проведет дополнительные испытания с новыми системами, от средств радиоэлектронной борьбы до дронов-перехватчиков.