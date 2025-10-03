Politico: самые сложные вопросы по торговому соглашению ЕС и Индии еще не решены

В частности, переговорный процесс затрудняет требование Евросоюза о сокращении индийских пошлин на импорт автомобилей

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Три месяца осталось у Евросоюза и Индии для выполнения совместного обещания заключить соглашение о свободной торговле до конца года, однако самые сложные вопросы, связанные с сельским хозяйством и устойчивым развитием, еще не решены. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По признанию политиков и экспертов, "добраться до финишной черты будет непросто", несмотря на беспрецедентную политическую волю сторон, отмечает издание. "Переговоры остаются крайне сложными", - заявил глава делегации ЕС на переговорах Кристоф Кинер. "Было абсолютно ожидаемо, что, когда мы начнем переговоры по самым сложным вопросам, по самым деликатным темам, все будет непросто", - добавил главный переговорщик сообщества.

Переговорный процесс затрудняет и требование ЕС о сокращении индийских пошлин на импорт автомобилей, аналогичном уступкам, которые Индия в мае предоставила Великобритании, установив пошлины ниже 100%. Однако сейчас у Брюсселя и Нью-Дели появилась дополнительная сильная мотивация. Подстегиваемые тарифной кампанией президента США Дональда Трампа, в результате которой для Индии действуют пошлины в 50%, а для ЕС - в размере 15% на большинство товаров, обе стороны, по данным издания, "лихорадочно ищут альтернативных торговых партнеров".

Индия и ЕС проведут 14-й раунд переговоров по соглашению о свободной торговле 6-10 октября в Брюсселе.

Ранее индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар сообщил, что Индия и ЕС завершили обсуждение более половины вопросов, связанных с заключением соглашения, и поставили цель попытаться завершить этот процесс к концу года.

Нью-Дели и Брюссель ведут переговоры по соглашению о свободной торговле с 2007 года, однако в 2013 году процесс прервался из-за разногласий сторон по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности, информационной безопасности в компаниях IT-сектора и доступа некоторых товаров, например автомобилей, на общий рынок. Переговоры возобновились в 2022 году.