Блок "Победа" заявил о репрессиях против оппозиции в Молдавии

Режим понимает, что его время на исходе, указали политики

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС), сфальсифицировав результаты выборов в парламент, развязали репрессии против оппозиции. Об этом говорится в заявлении блока оппозиционных партий "Победа", которые были сняты с выборов по обвинению в финансовых нарушениях.

"Репрессивная машина ПДС не останавливается. Режим понимает, что его время на исходе, скрыть фальсификации, благодаря которым были получены 50,2%, не удастся. Пока они еще формально у власти и контролируют суды, спешат расправиться с каждым, кто выступает против. Вчера под удар попали наши соратники - представители и коллеги из Сорок и Чимишлии Анатолий Ружанский и Михай Небунеля. Их приговорили к пяти годам лишения свободы", - отмечается в документе, размещенном в телеграм-канале объединения.

Авторы заявления подчеркивают, что "эти вердикты - политические и будут обжалованы".

"Обвинения не подкреплены доказательствами. Все прошло по знакомому сценарию, как и в других делах против наших представителей", - заявляют представители оппозиционного блока.

Ранее блок "Победа" выступил с заявлением, что не признает предварительные итоги выборов в парламент, по которым правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок получает 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - восемь, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по шесть.