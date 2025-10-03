Лукашенко посоветовал чиновникам меньше говорить и больше делать

По словам белорусского президента, важно не стать "прозаседавшимися"

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Солигорской птицефабрики в Минской области посоветовал руководству региона и чиновникам в целом меньше говорить, а больше делать, чтобы не стать "прозаседавшимися".

"Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный", - цитирует главу государства агентство БелТА.

По его данным, в первую очередь Лукашенко поинтересовался, завершен ли сев озимых. Руководитель области Алексей Кушнаренко доложил, что массовый сев как раз завершается.