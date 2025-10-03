Израиль намерен противодействовать попыткам прорыва блокады Газы

Советник офиса премьер-министра еврейского государства Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что сектор Газа - это зона военных действий

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Израиль будет противодействовать любым попыткам прорыва блокады и проникновения в сектор Газа активистов и "туристов". Об этом заявил Дмитрий Гендельман, являющийся советником офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Сектор Газа - это зона военных действий. Проникновение туда "туристов" и "активистов" без согласия Израиля незаконно и опасно. И попытки ее (блокаду - прим. ТАСС) прорвать - нарушение, с которым Израиль будет разбираться каждый раз и до конца", - написал Гендельман в своем телеграм-канале.

"Флотилия провокаторов" закончилась там, "где и должна была закончиться, - не в Газе, а в Ашдоде", продолжил он. "Израильские военные остановили суда, все живы-здоровы, теперь все ее участники слушают не песни о "свободной Газе", а юридические процедуры перед выдворением, - добавил Гендельман.

По его словам, "никакой гуманитарной миссии" в случае флотилии "Сумуд" "и близко не было". "Акция спланирована [радикальным палестинским движением] ХАМАС и открыто им же поддержана", - указал он, отметив, что "документы, найденные в секторе, показывают прямую связь организаторов с террористами". "Все остальное - красивая вывеска для телевизора", - резюмировал он.

Гендельман напомнил, что Израиль предлагал "несколько легальных маршрутов, чтобы еда и лекарства дошли до людей, а не до боевиков" в секторе Газа. Участники флотилии "Сумуд" "отказались <...>, потому что целью была не помощь, а картинка - очередное шоу на фоне моря". По его утверждениям, "и самой гуманитарной помощи на борту этой "флотилии" не оказалось".

Пресс-служба полиции Израиля сообщила, что 470 задержанных участников флотилии "Сумуд" прошли "строгую проверку" в Ашдоде, после чего были переданы Управлению тюрем и миграционным властям еврейского государства для депортации. В четверг пресс-служба МИД Израиля сообщила, что ни одному судну из флотилии "Сумуд" не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать морскую блокаду сектора Газа, отметив, что "все пассажиры [флотилии] живы и здоровы" и "благополучно направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу". Тогда же во внешнеполитическом ведомстве объявили "провокацию ХАМАС" с использованием флотилии "Сумуд" "завершенной".

Флотилия "Сумуд

Флотилия "Сумуд" отправилась от берегов Туниса в сторону Газы в середине сентября. В ее составе были более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить в анклав гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал оставить гуманитарный груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.