Посол США в Израиле назвал пиар-акцией поход судов флотилии "Сумуд" в Газу

Майк Хакаби обвинил организаторов флотилии в сотрудничестве с радикальным палестинским движением ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Посол США в Израиле Майк Хакаби назвал пиар-акцией поход флотилии "Сумуд" с гуманитарной помощью для населения сектора Газа и поставил под сомнение заявленные организаторами цели миссии.

"Это просто пиар-акция липовых активистов, которые притворяются, что им не все равно. На их судах даже не было никакой помощи. Надеюсь, СМИ разоблачат этот обман", - написал посол в X.

Он также обвинил организаторов флотилии в сотрудничестве с радикальным палестинским движением ХАМАС.

В четверг пресс-служба МИД Израиля сообщила, что ни одному судну из флотилии "Сумуд" не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать морскую блокаду сектора Газа.

Флотилия "Сумуд" отправилась от берегов Туниса в сторону Газы в середине сентября. В ее составе были более 40 принадлежащих разным странам судов, среди участников - шведская правозащитница Грета Тунберг, внук первого президента ЮАР Нельсона Манделы Мандла Мандела, бывший мэр (2015-2023) Барселоны Ада Колау, депутат польского Сейма от правящей Гражданской коалиции Франчишек Стерчевский и десятки других активистов. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить в анклав гуманитарную помощь. Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал оставить гуманитарный груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли. Палестинское движение ХАМАС осудило перехват Израилем судов и охарактеризовало эти действия как пиратство.