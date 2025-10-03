FT: применение ИИ в сфере биотехнологий повышает угрозу биотерроризма

Ученые выяснили, что ИИ, применяемый компаниями, продающими синтетические нуклеиновые кислоты, способен создавать вредоносные белки, пишет газета

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Использование технологий искусственного интеллекта может привести к утечкам генетического материала, на основе которого будет создано биологического оружие. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в статье журнала Science.

Ученые выявили, что ИИ, применяемый компаниями, продающими синтетические нуклеиновые кислоты, способен создавать вредоносные белки. Часть из этих белков незаметна для системы безопасности, разработанной для выявления опасного генетического материала и предотвращения его утечек. Как пишет FT, это говорит о серьезных рисках создания в будущем оружия с помощью ИИ, который все лучше начинает разбираться в биотехнологиях. По информации газеты, ранее ученые уже призывали к проверке существующих в мире систем биотехнологической безопасности, а также к международному регулированию технологий синтеза белка с помощью ИИ.

По словам профессора информатики и синтетической биологии в Ньюкаслском университете Наталио Красногора, меры необходимо принимать уже сейчас, так как дальнейший прогресс в области ИИ "сделает получение разрешений и экспериментальное производство синтетических токсинов гораздо более простым и дешевым, чем сегодня".