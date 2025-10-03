Военная разведка Дании не видит угрозы королевству

Глава службы разведки страны Томас Аренкиль заявил, что Россия не собирается регулярно совершать военные нападения

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Служба разведки Вооруженных сил Дании (FE, Forsvarets Efterretningstjeneste) не усматривает в настоящее время наличия угрозы военного нападения на королевство. Об этом сообщил глава FE Томас Аренкиль на пресс-конференции в Копенгагене.

"Мы по-прежнему считаем, что Россия не собирается регулярно совершать [военные] нападения", - сказал он.

Оценка учитывает конфликт между Россией и Украиной. Угроза диверсий против ВС королевства оценивается как высокая. То же самое касается военных провокаций против стран - членов НАТО.

Как утверждает FE, рост гибридных угроз со стороны РФ в отношении НАТО в ближайшие годы оценивается как вероятный.