Орбан: давление Брюсселя сблизило Будапешт и Братиславу

Премьер-министр Венгрии заявил, что настал момент для укрепления солидарности против централизованного давления ЕС

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 3 октября. /ТАСС/. Давление Брюсселя привело к сближению Венгрии и Словакии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что влияние Брюсселя имело непредвиденные последствия, такие как укрепление связей между Будапештом и Братиславой для совместной защиты суверенитета. "Малые страны находятся в одной лодке", - привел слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в его офисе Золтан Ковач в X.

Премьер также указал, что сейчас настал момент для укрепления солидарности против централизованного давления ЕС.