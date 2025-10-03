Орбан: давление Брюсселя сблизило Будапешт и Братиславу
08:12
БУДАПЕШТ, 3 октября. /ТАСС/. Давление Брюсселя привело к сближению Венгрии и Словакии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он подчеркнул, что влияние Брюсселя имело непредвиденные последствия, такие как укрепление связей между Будапештом и Братиславой для совместной защиты суверенитета. "Малые страны находятся в одной лодке", - привел слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в его офисе Золтан Ковач в X.
Премьер также указал, что сейчас настал момент для укрепления солидарности против централизованного давления ЕС.