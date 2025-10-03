Орбан считает фундаментально ошибочной "военную стратегию" Европы по Украине

По словам премьер-министра Венгрии, расчет Брюсселя на экономическое истощение России не оправдался

БУДАПЕШТ, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что стратегия Европейского союза в отношении конфликта на Украине является фундаментально ошибочной. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

"Премьер-министр Орбан назвал европейскую военную стратегию фундаментальной ошибкой", - написал Ковач в X. По словам венгерского премьера, расчет Брюсселя на экономическое истощение России не оправдался, а многомиллиардные расходы ЕС не привели к ожидаемым результатам. Он также отметил, что на поддержку Украины Евросоюз уже потратил "от €170 млрд до €180 млрд".

Ранее Орбан указал, что Венгрия серьезно пострадала из-за санкций ЕС против России.