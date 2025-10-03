В Иране заявили, что никогда не стремились использовать атом в немирных целях

Для республики продвижение к созданию ядерной бомбы - полный запрет с этической, религиозной и правовой точек зрения, указал министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи

МАДРИД, 3 октября. /ТАСС/. Министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи заверил, что республика никогда не стремилась использовать атом в немирных целях.

По словам главы ведомства, "Иран был объектом наблюдений миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) гораздо больше, чем любая другая страна в мире". Как уточнил министр в интервью испанской газете El País, республика никогда не стремилась "использовать ядерный вопрос для немирных" целей.

"Если бы он (Иран - прим. ТАСС) этого хотел, он бы уже это сделал", - добавил Салехи.

"Для нас продвижение к [созданию] ядерной бомбы - полный запрет с этической, религиозной и правовой точек зрения", - заверил он.

Министра спросили, почему уран обогащается до столь высокого уровня, если целью не является ядерная бомба.

"Мы хотели сказать западному миру следующее: мы можем, но не хотим. К сожалению, этот голос не слышат", - указал глава ведомства. Он пояснил, что обсуждать детали иранской ядерной программы "можно было бы в ходе диалога, который создал бы возможности для обеих сторон".

"Когда мы обогащали уран до 3%, шел диалог, но поскольку считалось, что это и есть наш максимум, нам не предлагали лучших условий", - отметил Салехи.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.