Делегация погранслужбы США прибыла в Армению

Представители обсудят договоренности меморандума о взаимопонимании, подписанного американским лидером Дональдом Трампом и армянским премьером Николом Пашиняном

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 3 октября. /ТАСС/. Представители Службы таможенного и пограничного контроля США прибыли в Ереван в рамках меморандума, подписанного 8 августа в Вашингтоне между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении посольства США в Армении.

"С 29 сентября по 11 октября группа Службы таможенного и пограничного контроля США будет работать с Пограничной службой Армении, чтобы провести оценку возможностей и выявить области для улучшения посредством "Процесса анализа пробелов и возможностей", - сообщила дипломатическая миссия на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). В посольстве добавили, что эта аналитическая методология, успешно применяемая в других странах, поможет укрепить безопасность границ путем выявления областей, требующих стратегических инвестиций.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем этот первый шаг по развитию потенциала [проекта] "Перекресток мира" на пути к реализации нашего партнерства, меморандум о взаимопонимании по которому был подписан президентом Трампом и премьер-министром Пашиняном в Белом доме 8 августа", - заключили в дипломатическом представительстве.

В ходе двухсторонней встречи в Белом доме премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп 8 августа подписали меморандумы о партнерстве в наращивании потенциала проекта "Перекресток мира", который подразумевает разблокирование региональных коммуникаций, о партнерстве в области энергетической безопасности и об инновационном партнерстве в области биотехнологий и полупроводников. Во всех трех меморандумах отмечается, что они вступили в силу с даты подписания, действуют в течение одного года и будут еще три раза продлеваться, если одна из сторон не заявит о намерении прекратить сотрудничество.

Армения и США также договорились назначить контактных лиц для реализации пунктов меморандумов и проводить регулярные консультации. Кроме того, стороны меморандумов смогут вносить поправки в подписанные документы, следует из текста.