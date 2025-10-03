В Индонезии приостановили лицензию TikTok

Власти страны требовали от соцсети предоставить информацию о трафике, трансляциях и монетизации прямых эфиров пользователей

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Министерство связи и цифровых технологий Индонезии приостановило действие лицензии социальной сети TikTok за несоблюдение требований законодательства о предоставлении информации правительству. Об этом заявил представитель ведомства Александер Сабар.

"Этот шаг является проявлением решительности правительства после того, как TikTok предоставил лишь частичные данные о деятельности TikTok Live в период акций протеста с 25 по 30 августа 2025 года", - приводит его слова портал Detik. Он отметил, что запрос индонезийских властей включал требование предоставить информацию о трафике, трансляциях и монетизации прямых эфиров пользователей. Министерство пригласило представителей TikTok для разъяснения ситуации 16 сентября и дало время до 23 сентября для полного предоставления данных, однако руководство соцсети в официальном письме сослалось на внутренние правила и отказалось предоставить запрашиваемую информацию, указал чиновник.

"Мы пришли к выводу, что TikTok нарушила свои обязательства как компания, предоставляющая цифровые услуги, и мы приняли меры по временной приостановке лицензионного свидетельства в качестве реагирования на нарушение", - добавил представитель ведомства. В конце августа министр связи и цифровых технологий Индонезии Ангга Рака Прабово заявил, что массовые акции протеста у здания парламента страны были спровоцированы контентом в социальных сетях, созданным с использованием технологий искусственного интеллекта. Он отметил, что индонезийское правительство уже обратилось к платформам с требованием удалить неприемлемый контент и пригласило представителей социальной сети TikTok и корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией) для обсуждения ситуации.