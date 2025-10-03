Правительство Испании хочет закрепить в конституции право на аборт

Глава кабмина Педро Санчес заявил, что правительство не позволит распространять вводящую в заблуждение или ненаучную информацию об абортах

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Испании предложит реформу, чтобы включить в конституцию страны право на аборт. Об этом заявил глава кабмина Педро Санчес.

Как написал премьер в X, власти собираются "внести в парламент предложение о конституционном закреплении права на добровольное прерывание беременности". Правительство также не позволит распространять "вводящую в заблуждение или ненаучную информацию об абортах", добавил Санчес.

"В глобальном контексте наступления против сексуальных и репродуктивных прав Испания делает еще один шаг к закреплению свободы и автономии женщин в принятии решений о своей жизни", - заявили правительственные источники агентству EFE.

Объявление кабмина последовало после того, как на пленарном заседании мэрии Мадрида была одобрена инициатива крайне правой партии "Вокс" о предоставлении женщинам, желающим прервать беременность, информации о возможном "постабортном синдроме".