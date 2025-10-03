Полиция Кишинева пытается запугать пикетирующих СИЗО сторонников Гуцул

К тюрьме № 13 ежедневно приходят около сотни человек, чтобы поддержать главу Гагаузии

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Молдавская полиция стремится запугать сторонников главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, с начала августа пикетирующих следственный изолятор, в котором содержится политик. Об этом сообщила ТАСС принимающая участие в акциях пресс-секретарь оппозиционной партии "Возрождение" Олеся Витнянская.

Читайте также

Что известно о приговоре главе Гагаузии Евгении Гуцул

"Полиция запугивает мирных протестующих, угрожая людям законами, которые они якобы нарушают, переписывает личные данные участников митинга. Это делается, чтобы люди боялись выходить на акции, которые мы проводим ежедневно с 5 августа. Вместо того чтобы обеспечивать порядок и защищать граждан, полиция фактически выступает в роли карательного аппарата против мирных протестующих", - сказала Витнянская. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов нарушают закон о собраниях и "раскалывают молдавское общество на своих и чужих".

Как передает корреспондент ТАСС, к тюрьме № 13 ежедневно приходят около сотни человек, чтобы поддержать Гуцул и ряд партийных активистов, которые также там содержатся. Полиция оцепила квартал, где находится СИЗО, и периодически пытается разогнать демонстрантов.

"Возрождение" вместе с партиями "Победа", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" входит в блок "Победа". Власти Молдавии инициировали процесс ликвидации этих партий, обвинив их в связях с объявленной незаконной и ликвидированной партией "Шор" оппозиционера Илана Шора.

5 августа Гуцул обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и приговорили к семи годам лишения свободы. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим. Она заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Как отмечают адвокаты, изолятор, где содержатся глава Гагаузии и ее соратники, известен по международным отчетам бесчеловечными условиями содержания.