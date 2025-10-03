В Канаде "пропали" более 47 тыс. иностранных студентов

В министерстве по делам иммиграции, беженцев и гражданства предполагают, что теперь эти люди могут находиться в стране нелегально

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Канады не может установить, где находятся более 47 тыс. иностранных студентов, которые должны были учиться в канадских высших учебных заведениях. Об этом сообщила газета National Post.

Издание ссылается на доклад представителя канадского министерства по делами иммиграции, беженцев и гражданства Айиши Зафар, который она представила на слушаниях на одном из заседаний комитета по делам гражданства и иммиграции нижней палаты национального парламента. В нем, в частности, говорилось, что вузы Канады сообщили, что более 47 тыс. иностранцев, получивших специальные студенческие визы, не посещают занятия.

В ведомстве предполагают, что эти люди теперь могут находиться в Канаде нелегально. Отмечается, что больше всего таких "студентов" прибыли из Индии (почти 20 тыс. человек) и из Китая (свыше 4 тыс. человек).

По словам Зафар, ее ведомство ежегодно запрашивает у вузов статистику посещаемости иностранных студентов, но контролировать их местонахождение и заниматься вопросами выдворения нарушителей протокола студенческой визы должна пограничная служба Канады.

Газета отмечает, что в 2024 году власти Канады выдали более 125 тыс. студенческих виз, но с учетом текущей тенденции за первые шесть месяцев 2025 года было одобрено лишь 36,4 тыс. соответствующих документов.