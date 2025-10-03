Суд Хельсинки прекратил дело о повреждении кабелей в Балтийском море

Суд решил, что расследование повреждения кабелей судном Eagle S не в юрисдикции Финляндии

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Окружной суд Хельсинки прекратил дело о повреждении кабелей в Балтийском море в декабре 2024 года, поскольку признал, что в рамках расследования инцидента неприменимо законодательство Финляндии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой суда.

"Сегодня окружной суд Хельсинки постановил, что обвинения по делу о танкере Eagle S, а также иски о возмещении ущерба <...> должны быть отклонены, поскольку к данному делу невозможно применить уголовное право Финляндии", - сказано в документе.

Суд пришел к выводу, что судно потеряло якорь из-за неисправности механизма крепления. Хотя инцидент и произошел в международных водах в пределах исключительной экономической зоны Финляндии, у суда недостаточно оснований для того, чтобы применить нормы местного законодательства.

"Предполагаемая халатность ответчиков была связана с исполнением обязанностей на борту судна, поэтому суд пришел к выводу, что инцидент следует классифицировать как навигационный инцидент в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - отметили в судебной инстанции. Там же подчеркнули, что "уголовно-правовой компетенцией" в данном вопросы должны обладать власти страны, под чьим флагом шло судно, или государства, гражданами которых ответчики являются.

Ранее финская прокуратура потребовала для капитана экипажа нефтяного танкера Eagle S и двух его помощников два года и шесть месяцев тюремного заключения по делу о повреждении энергетических и телекоммуникационных линий, связывающих Финляндию и Эстонию.

5 декабря 2024 года энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании уведомили о повреждении трех кабелей между Финляндией и Эстонией. 2 марта финские власти сняли арест с танкера Eagle S.