В Чикаго запретили полеты дронов из-за операции против мигрантов

Решение приняли для безопасности правоохранителей, участвующих в операции Midway Blitz

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Полеты беспилотных аппаратов временно запретили в Чикаго для обеспечения безопасности правоохранителей, участвующих в масштабной операции против нелегальных мигрантов Midway Blitz. Об этом сообщила американскому порталу The War Zone Погранично-таможенная служба США, запросившая введение ограничений.

"Погранично-таможенная служба США запросила временное ограничение полетов в связи с реальной угрозой использования малых беспилотных летательных аппаратов против правоохранителей во время проведения операции Midway Blitz", - говорится в комментарии ведомства.

Как указала служба, запрет на полеты дронов в 24-километровой зоне в Чикаго будет действовать до 12 октября. В этот период допускается только использование беспилотных аппаратов правоохранительных органов и сил внутренней безопасности.

Ведомство не стало уточнять, о каких именно угрозах применения беспилотников идет речь, но упомянула в своем комментарии случаи нападения на правоохранителей во время проведения аналогичных операций в других городах страны.

Операция Midway Blitz началась 9 сентября. Министерство внутренней безопасности США указывало, что она направлена на поиск и поимку нелегальных мигрантов причастных к совершению тех или иных преступлений. 22 сентября пресс-служба министерства заявила, что правоохранители смогли задержать 550 человек.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.