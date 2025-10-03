Италию охватила всеобщая забастовка в поддержку Палестины

По данным агентства ANSA, фиксируются отмены и опоздания поездов и пригородных электричек

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Очередная всеобщая забастовка, объявленная крупнейшим профсоюзом - Всеобщей итальянской конфедерацией труда, проходит в Италии. Организаторы заявляют о поддержке Палестины и миссии флотилии "Сумуд", участники которой из разных стран были задержаны израильскими властями за попытку прорвать морскую блокаду сектора Газа.

Как сообщает агентство ANSA, фиксируются отмены и опоздания поездов и пригородных электричек. К стачке присоединились работники портов. В частности, сообщается о перекрытии подъезда к порту Ливорно, где образовались длинные очереди из грузовиков.

В Риме, Милане, Неаполе и Турине люди собрались на шествия с флагами Палестины и объединений, поддержавших акцию. При этом регулирующий орган постановил, что всеобщая забастовка незаконна из-за недавнего проведения подобной акции. Правительство рассматривает возможность введения штрафных санкций против бастующих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони открыто назвала забастовку в пятницу "желанием продлить выходные".

Шествия продолжаются в разных городах Италии третий день подряд. В Болонье и Турине сообщалось о стычках манифестантов с полицией, а также актах вандализма. В Турине протестующие ворвались на площадку, где проходит Неделя хай-тек, и разбили большие экраны и стенды. В пятницу на этом мероприятии ожидаются председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также основатель Amazon Джефф Безос.

Силы охраны правопорядка приведены в полную готовность для предотвращения возможных беспорядков.

Нынешние протесты носят ярко выраженный антиправительственный характер. Оппозиция обвиняет правительство Мелони в поддержке "преступного в отношении палестинцев режима Израиля". Кроме того, Мелони и ее министры считают "Сумуд" безответственной демонстративной акцией, создающей лишь проблемы для решения ближневосточного кризиса. В составе миссии есть и итальянские суда, и итальянские граждане. В рамках операции израильских властей по пресечению миссии были задержаны 40 итальянских активистов. Как сообщил МИД Италии, с ними хорошо обращаются, и в ближайшее время они будут высланы из Израиля на родину. Четыре итальянских парламентария, включая двух членов Европарламента, уже отпущены и вылетели в Рим, подтвердили в ведомстве.