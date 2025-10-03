Европарламент впервые проголосует по двум вотумам недоверия Еврокомиссии

Голосование пройдет 9 октября

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Европарламент впервые в истории проголосует сразу по двум вотумам недоверия Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Голосование пройдет на пленарной сессии в Страсбурге 9 октября, сообщил представитель ЕП на брифинге в Брюсселе.

"В понедельник состоятся слушания по двум вотумам недоверия Еврокомиссии, глава Еврокомиссии выступит на этом заседании. Голосование состоится в четверг", - сообщил он.

Провести голосование требуют крайне левые и крайне правые партии, включая французских "Патриотов" Флориана Филиппо. Правые обвиняют главу Еврокомиссии в коррупции и отсутствии транспарентности, левые - в подрыве зеленой повестки и в бездействии по ситуации в секторе Газа. Оба радикальных блока упрекают фон дер Ляйен в пренебрежении интересами ЕС на внешнеполитической арене путем сделки по тарифам с США и подписания соглашений о свободной торговле со странами Латинской Америки. Шансы объявить вотум недоверия малы, поскольку глава ЕК пользуется широкой поддержкой депутатов ведущих партий, которые контролируют большинство в Европарламенте.

По мнению европейских экспертов, сейчас главный вопрос не в том, удастся ли распустить Еврокомиссию, а сколько голосов будет подано против фон дер Ляйен. 10 июля в ходе аналогичного голосования против комиссии выступили 175 из 719 депутатов ЕП.

Единственный случай досрочного прекращения полномочий Еврокомиссии на фоне коррупционного скандала произошел в 1999 году. Тогда решение об отставке глава ЕК Жак Сантер принял самостоятельно, не дожидаясь вынесения вотума недоверия.