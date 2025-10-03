Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в пользу своего сына Гийома

Анри, которому в 2025 году исполнилось 70 лет, возглавлял государство почти 25 лет

Великий герцог Люксембурга Анри и наследный великий герцог Люксембурга Гийом © Patrick van Katwijk/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в пользу своего сына Гийома, который принес присягу на верность народу. Об этом сообщил телеканал RTL.

Анри, которому в этом году исполнилось 70 лет, возглавлял государство почти 25 лет. Он взошел на престол после отречения отца - великого герцога Жана 7 октября 2000 года.

Новому великому герцогу 43 года, он женат на бельгийке Стефани, урожденной графине Де Ланной. У них двое детей: пятилетний Шарль, который становится наследным принцем, и трехлетний Франсуа.

В Люксембурге принцип передачи власти путем отречения является давней традицией, основу которой заложила великая герцогиня Мария-Аделаида в 1919 году.