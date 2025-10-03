Guardian: в Евросоюзе боятся победы Бабиша на выборах в Чехии из-за Украины

Основной причиной для беспокойства ЕС газета называет "возможность, что в Центральной Европе появится еще один антибрюссельский агитатор"

Редакция сайта ТАСС

Лидер политического движения ANO Андрей Бабиш © AP Photo/ Petr David Josek

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Европейский союз опасается, что победа на парламентских выборах 3-4 октября 2025 года в Чехии оппозиционного политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), возглавляемого экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, скажется на позиции Праги по Украине. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Основной причиной для беспокойства ЕС называется "возможность, что в Центральной Европе появится еще один антибрюссельский агитатор" - Чешская Республика, которая поддержит Венгрию и Словакию.

Бабиш заявлял, что при победе на выборах в нижнюю палату парламента Чехии - Палату депутатов - Прага под его руководством поддержит "дипломатические шаги по прекращению войны на Украине и устранению риска войны в Европе", сосредоточится на укреплении сотрудничества с соседними государствами, а также с партнерами по Вишеградской группе (Польша, Словакия и Венгрия).