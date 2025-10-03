Эксперт Абрамс: Запад создает иллюзию, что фейковые новости исходят только извне

Для противодействия дезинформации страны должны развивать собственные цифровые платформы, отметил Абрахам Абрамс

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Западное доминирование в информационном пространстве формирует убеждение, что фейковые новости являются исключительно внешней угрозой, исходящей от незападных стран. Об этом в беседе с ТАСС рассказал американский военный эксперт Абрахам Абрамс.

"Я думаю, что доминирование Запада в информационном пространстве и превосходство в информационной войне настолько велики, что общества в западном мире в значительной степени приучены рассматривать фейковые новости как нечто, исходящее от других, от незападных стран", - сказал он.

В то же время Абрамс отметил, что в США наблюдается уникальное явление, при котором демократы и республиканцы демонстрируют глубокое недоверие к СМИ противоположной стороны, что усиливает внутренний раскол общества. "В США, возможно, ситуация немного иная, поскольку обе стороны политического спектра - демократы и республиканцы - стали крайне недоверчиво относиться к СМИ противоположной стороны, когда речь заходит о спорных вопросах. Поэтому, например, президент [США Дональд] Трамп в свой первый срок называл журналистов CNN и других СМИ фейковыми новостями", - отметил эксперт.

Абрамс также указал, что для противодействия дезинформации страны могут развивать собственные цифровые платформы или объединить усилия для создания более устойчивого информационного пространства.