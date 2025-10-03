КМИС: более 70% украинцев отмечают рост уровня коррупции в стране с начала СВО

По данным опроса Киевского международного института социологии, лишь 5% опрошенных считают, что этот показатель снизился

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Рост уровня коррупции на Украине с февраля 2022 года отмечают большинство жителей страны - 71%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По результатам исследования, еще 20% украинцев считают, что уровень коррупции с начала конфликта не изменился, и лишь 5% отмечают ее снижение. При этом на рост уровня коррупции указывают большинство опрошенных во всех частях Украины - центральной, западной, восточной и южной.

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты опроса, "коррупция остается в глазах общественности серьезнейшей проблемой", при этом прогресс в противодействии коррупции, а также выявлении коррупционеров на Украине не столь быстрый и эффективный.

Опрос КМИС проводился 19-28 сентября, в нем приняли участие 1 029 человек старше 18 лет на подконтрольных Киеву территориях. Статистическая погрешность составила не более 4,1%.