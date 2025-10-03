Турецкий суд продлил арест журналисту по делу об оскорблении Эрдогана

Фатиху Алтайлы грозит до пяти лет лишения свободы

СТАМБУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Стамбульский суд продлил арест популярному турецкому журналисту и телеведущему Фатиху Алтайлы по делу об оскорблении и угрозах в адрес президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил телеканал NTV.

Оскорбление президента в Турции является уголовно наказуемым деянием. Алтайлы, согласно предъявленному ему обвинению, грозит до пяти лет лишения свободы, отмечает NTV.

"Меня очень удивляет и огорчает тот факт, что сегодня меня судят по обвинению в угрозах президенту. Прежде всего позвольте мне сказать, что за более чем 40-летнюю профессиональную карьеру, да и всю свою жизнь я ни разу никому не угрожал", - сказал Алтайлы на первом заседании суда, которое состоялось в стамбульской тюрьме Силиври. Поддержать журналиста в суд пришли его коллеги и семья.

Заслушав показания Алтайлы, суд отказался удовлетворить его просьбу об освобождении из-под стражи и отложил рассмотрение дела до 26 ноября.

Алтайлы был задержан 20 июня в Стамбуле, поводом для этого стало его выступление на его авторском канале в YouTube с критическими высказываниями в адрес Эрдогана, в частности о том, что турецкий лидер намерен бессрочно оставаться у власти. Журналист изначально отвергал выдвинутые против него обвинения, отмечая, что привел в передаче результаты одного из соцопросов, согласно которому порядка 70% турецких избирателей выступают против пожизненного нахождения Эрдогана у власти.

62-летний Алтайлы ранее работал в турецких СМИ, в том числе в газетах Cumhuriyet и H rriyet, на телеканалах Kanal D, Show TV, Atv и Habert rk. В последние годы вел авторские передачи на YouTube.