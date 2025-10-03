Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Турецкий суд продлил арест журналисту по делу об оскорблении Эрдогана

Фатиху Алтайлы грозит до пяти лет лишения свободы
Редакция сайта ТАСС
10:21

СТАМБУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Стамбульский суд продлил арест популярному турецкому журналисту и телеведущему Фатиху Алтайлы по делу об оскорблении и угрозах в адрес президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил телеканал NTV.

Оскорбление президента в Турции является уголовно наказуемым деянием. Алтайлы, согласно предъявленному ему обвинению, грозит до пяти лет лишения свободы, отмечает NTV.

"Меня очень удивляет и огорчает тот факт, что сегодня меня судят по обвинению в угрозах президенту. Прежде всего позвольте мне сказать, что за более чем 40-летнюю профессиональную карьеру, да и всю свою жизнь я ни разу никому не угрожал", - сказал Алтайлы на первом заседании суда, которое состоялось в стамбульской тюрьме Силиври. Поддержать журналиста в суд пришли его коллеги и семья.

Заслушав показания Алтайлы, суд отказался удовлетворить его просьбу об освобождении из-под стражи и отложил рассмотрение дела до 26 ноября.

Алтайлы был задержан 20 июня в Стамбуле, поводом для этого стало его выступление на его авторском канале в YouTube с критическими высказываниями в адрес Эрдогана, в частности о том, что турецкий лидер намерен бессрочно оставаться у власти. Журналист изначально отвергал выдвинутые против него обвинения, отмечая, что привел в передаче результаты одного из соцопросов, согласно которому порядка 70% турецких избирателей выступают против пожизненного нахождения Эрдогана у власти.

62-летний Алтайлы ранее работал в турецких СМИ, в том числе в газетах Cumhuriyet и H rriyet, на телеканалах Kanal D, Show TV, Atv и Habert rk. В последние годы вел авторские передачи на YouTube. 

ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип