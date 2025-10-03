Столтенберг: Западу когда-нибудь придется вернуться к диалогу с Россией

РФ остается "соседом", она не исчезнет, подчеркнул бывший генсек НАТО

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Бывший генсек НАТО (занимал пост в 2014-2024 годы) Йенс Столтенберг считает, что Западу рано или поздно придется вернуться к диалогу с Россией. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Stern.

"В конце концов, Россия не исчезнет. Она останется нашим соседом", - отметил бывший генсек альянса. При этом он полагает, что сейчас "нет основы для разумного диалога".

"Но, конечно, когда-нибудь мы должны будем снова к нему вернуться", - заявил Столтенберг.

Столтенберг также заявил, что "Украина должна говорить с Россией, чтобы завершить эту войну, достигнув соглашения".