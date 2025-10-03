Кобахидзе призвал оппозицию Грузии отойти от плана революции 4 октября

Премьер пригрозил уголовным наказанием за любое насилие

ТБИЛИСИ, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал оппозиционные партии отказаться от плана свержения власти 4 октября, пока не поздно, и пригрозил уголовным наказанием.

"Предупреждаю всех, что на любое насилие будет дан строжайший законный ответ. Призываем все политические партии и другие объединения, пока есть время, действенно отмежеваться от собрания, цель которого - насильственное свержение [власти] или смена конституционного строя", - заявил на брифинге Кобахидзе.

Премьер напомнил, что за насилие на акциях протеста в 2024 году участники протестов получили тюремные сроки от 2 до 4,5 лет. При этом, в случае насилия в день проведения муниципальных выборов, "наказание может быть намного строже". Также Кобахидзе подчеркнул, что если организаторы митинга обещают властям некий сюрприз, то их ждет еще больший сюрприз.

В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Оппозиция планирует в этот день организовать массовую акцию протеста с целью "мирного свержения власти". Ранее за призыв к свержению власти были задержаны бывший глава партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и депутат городского собрания Тбилиси от этой партии Звиад Куправа.