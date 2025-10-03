Литовский министр не смог прямо ответить на вопрос о принадлежности Крыма

Игнотас Адомавичюс назвал эту тему провокационной

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Министр культуры Игнотас Адомавичюс отказался давать прямой ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщил портал Delfi.

Инцидент произошел, когда журналистка напрямую поинтересовалась, считает ли министр Крым частью России или Украины. После непродолжительной паузы Адомавичюс заявил: "Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о министерстве культуры". В ответ на уточняющий вопрос журналистки Адомавичюс попросил ее "не играть в игры". "Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах", - добавил он.

Адомавичюс получил министерский портфель в кабинете премьер-министра Литвы Инги Ругинене в конце сентября. После этого балтийскую республику охватила цепная реакция отказов деятелей культуры от сотрудничества с президентом страны Гитанасом Науседой. Демарши культурного сообщества связаны с недовольством назначением Адомавичюса. Чиновника считают некомпетентным в сфере культуры, так как до назначения он занимался бизнесом, в последнее время был директором макаронной фабрики.