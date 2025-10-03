Израиль сообщил о депортации первой группы участников флотилии "Сумуд"

В дипведомстве еврейского государства отметили, что израильская сторона считает их попытку прорвать блокаду Газы провокацией

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Израильские власти выдворили первую группу задержанных участников флотилии "Сумуд", перехваченной ВМС по пути к сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

Согласно ее заявлению, первыми были депортированы четверо граждан Италии. "Остальные сейчас находятся в процессе депортации. Израиль заинтересован в том, чтобы завершить эту процедуру как можно скорее", - отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что все участники флотилии здоровы и невредимы. Их попытку прорвать блокаду Газы израильская сторона считает провокацией.

Флотилия "Сумуд" отправилась из Туниса в сторону Газы в середине сентября. Она состояла более чем из 40 принадлежащих разным странам судов. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить в анклав гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за боевых действий в палестинском анклаве. Активистам флотилии предлагалось оставить груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.