Над бельгийской авиабазой Эльзенборн заметили 15 неопознанных дронов

10:55

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Бельгии сообщило о 15 неопознанных беспилотниках, которые были замечены над авиабазой Эльзенборн на границе с Германией, начато расследование.

"15 беспилотников были замечены над авиабазой Эльзенборн. Было начато расследование", - говорится в сообщении Минобороны королевства. Военное ведомство отказалось комментировать возможную принадлежность беспилотников.

По мнению представителя Еврокомиссии Паулы Пинью, которое она высказала на брифинге в Брюсселе, этот инцидент подтверждает необходимость реализации проекта "стены дронов", который предполагает создание единой системы защиты от беспилотников на востоке Европы.

1 октября газета Brussels Times сообщила, что в Бельгии 9 из 10 полетов беспилотников осуществляются нелегально. По ее информации, в прошлом году в Бельгии была замечена 31 тысяча беспилотников в районах "чувствительных объектов" включая аэродромы, ни один из аппаратов не был идентифицирован. 

