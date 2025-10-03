В Финляндии у границы с Россией открылся штаб сухопутных войск НАТО

Предполагается, что в мирное время численность личного состава будет 50 человек

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы (MCLCC) официально открылся 3 октября в городе Миккели, расположенном в 300 км от Санкт-Петербурга.

"Осенью 2023 года мы поставили себе первую задачу как государства - члена НАТО добиться размещения [в Финляндии] штаба, подчиняющегося штаб-квартире НАТО. На встрече министров обороны НАТО в июне 2024 года наша цель была утверждена. Сейчас, спустя год, мы открываем штаб в Финляндии", - заявил на церемонии министр обороны страны Антти Хяккянен, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Хяккянен заявил, что работа штаба "укрепит безопасность НАТО", а также "усилит безопасность Финляндии". На данный момент в нем работают порядка 10 человек. Предполагается, что в мирное время численность личного состава будет составлять 50 человек.

В заявлении финляндского Минобороны также сказано, что штаб будет планировать и координировать действия сухопутных сил НАТО в Северной Европе. "В обычных условиях" штаб будет отвечать за проведение учений НАТО и других мероприятий, а "в чрезвычайных условиях" будет контролировать и планировать "сухопутные операции и оборону на Крайнем Севере".

Штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели начал свою работу 1 сентября. Новый штаб располагается менее чем в 200 км от границы с РФ. В сентябре 2024 года сообщалось, что в мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе. Так называемый штаб повышенной готовности будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.