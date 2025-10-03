Орбан: ЕС идет к войне, с которой солдаты вернутся в Европу в гробах

Премьер-министр Венгрии добавил, что "угроза этого возрастает"

БУДАПЕШТ, 3 октября. /ТАСС/. Венгрия и некоторые другие страны видят, что ЕС движется в сторону войны, что приведет к тому, что европейские военные вернутся домой в гробах. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан,

"Все больше и больше стран, таких как Венгрия, чувствуют, что мы (Евросоюз - прим. ТАСС) скатываемся к войне, и рано или поздно гробы вернутся домой с нашими погибшими молодыми людьми", - приводит слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в Х.

Глава кабмина добавил, что "угроза этого возрастает".

30 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что страна не позволит ЕС открыть основные главы переговоров с Украиной о вступлении, чтобы не допустить ее поспешного присоединения к сообществу. Сам премьер-министр заявлял, что выступает против включения Украины в ЕС, так как такой шаг будет означать, что "война придет в Европейский союз".