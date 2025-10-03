Евросоюз продлил на год санкции против России за "гибридные действия"
Редакция сайта ТАСС
11:39
БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Евросоюз продлил на год санкционный режим против России по обвинениям в так называемых гибридных действиях.
Как говорится в заявлении Совета ЕС, рестрикции в связи с якобы "продолжающейся гибридной активностью" России продлены до 9 октября 2026 года.
Этот санкционный механизм был введен 8 октября прошлого года в дополнение к основным пакетам санкций ЕС против РФ. Он включает блокирование активов и запрет на въезд в ЕС для 47 физических лиц и 15 организаций.