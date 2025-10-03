МИД Индии заявил о стремлении к укреплению связей с Россией во всех сферах

Речь идет о торгово-экономических вопросах, инвестициях, отношениях в области обороны, науки и технологий, заявил официальный представитель индийского дипведомства Рандхир Джайсвал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. Индия стремится к укреплению связей с Россией во всех областях, включая торговлю, оборону, науку, технологии и другие. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, комментируя по просьбе ТАСС 25-летие подписания декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индией во время визита президента Владимира Путина в южноазиатскую республику.

"Сегодня особенный день, 3 октября 2000 года мы учредили российско-индийское стратегическое партнерство и сегодня мы отмечаем 25-летие этого особого партнерства", - сказал он.

"Между Индией и Россией установлено особое привилегированное стратегическое партнерство. Мы стремимся к укреплению этих связей и хотим, чтобы они развивались в каждом сегменте, над чем мы вместе работаем. Это торгово-экономические вопросы, инвестиции, отношения в области обороны, науки и технологий и другие", - сказал индийский дипломат.

Москва и Нью-Дели в ходе государственного визита Путина в Индию в 2000 году подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Этот документ стал основой для регулярных саммитов и развития многосторонних механизмов сотрудничества по многим направлениям - политическому, военно-техническому, экономическому и других. В 2010 году статус отношений был повышен до особо привилегированного стратегического партнерства.